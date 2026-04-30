Fabio Grosso è tra i candidati a sostituire Antonio Conte sulla panchina del Napoi. Ne ha parlato ai microfoni di Stile TV il suo ex agente Danilo Caravello parla così dell'attuale tecnico del Sassuolo: "Assistere Grosso è stato un orgoglio perché è stato sempre un crescendo”, ha spiegato, tornando anche a uno dei momenti simbolo della carriera del campione del mondo 2006: “Quell’ultimo rigore è rimasto nella storia, la sua carriera è il sogno di tutti i calciatori. Fabio si pone sempre l’obiettivo successivo, è uno che alza sempre il livello, è una persona seria e un grandissimo lavoratore”, ha detto sull'ex Inter.

Caravello ha poi evidenziato il percorso da allenatore, definito graduale e formativo: “Ha fatto la gavetta giusta, partendo dai giovani e passando per la Serie B. Ha avuto anche qualche passaggio a vuoto, ma si cresce così”. E sulle caratteristiche: “È semplice e umile, molto metodico, lavora tantissime ore al giorno. Era così da calciatore e lo è oggi in panchina”.

Sul futuro resta l’incognita, ma con una certezza: “Non so cosa farà nella prossima stagione, ma è un predestinato. Può consolidarsi, fare uno step intermedio o arrivare a un top club, sarà pronto. È un allenatore moderno, stile Fabregas, propone gioco ma sa adattarsi. E soprattutto sa leggere le partite: una qualità che non tutti hanno”.