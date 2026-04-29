Né vincitori né vinti dopo il match d'andata della seconda semifinale di Champions League: all'Estadio Metropolitano di Madrid, Atletico e Arsenal si spartiscono equamente la posta in palio pareggiando 1-1 e rinviando il responso al return match, in programma tra otto giorni all'Emirates Stadium di Londra.

Vanno in vantaggio gli ospiti, al 44' grazie a un rigore generoso concesso da Danny Makkelie e trasformato da Viktor Gyokeres al 44'. La risposta degli spagnoli arriva sempre dal dischetto: Julian Alvarez è impeccabile dagli undici metri e non lascia a scampo a David Raya, che rimane immobile. La parità resiste fino al triplice fischio, anche se stava per essere spezzata all'80', quando il direttore di gara olandese aveva concesso il terzo penalty di serata per un presunto fallo di David Hancko ai danni di. Eberechi Eze. Decisione corretta, in seguito, dopo on field review suggerita dalla sala VAR.

Tutto ancora in gioco, dunque, tra Gunners e Colchoneros che partiranno da una situazione di equilibrio; discorso simile per le altre due semifinalista, Psg e Bayern, separate da un solo gol di vantaggio in favore dei francesi.