"Rispetto il lavoro della magistratura e risponderò a loro". Sono le parole pronunciate da Andrea Gervasoni, supervisore Var, all'arrivo nella sede del colloquio con il pm Maurizio Ascione, incaricato per la Procura di Milano dell'indagine nella quale lo stesso Gervasoni è indagato per una presunta frode sportiva.

"Prima facciamo il colloquio e dopo vediamo. Su cosa risponderemo? Noi siamo qui per un episodio", ha dichiarato invece l'avvocato Michele Ducci, legale di Gervasoni. Il riferimento è ovviamente alle domande che potrebbero scaturire in merito a Inter-Roma della passata stagione, quella del rigore negato a Bisseck per un'evidente trattenuta di N'dicka. Secondo una testimonianza ci sarebbe stata infatti un'ingerenza da parte del supervisore anche per quella partita, nella quale il Var Di Bello decise di non richiamare Fabbri all'on-field review. Sempre secondo alcune indiscrezioni, nella stessa sala l'Avar Piccinini sarebbe stato di altro parere rispetto al collega.

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