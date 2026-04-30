L'Inter lascia brutti strascichi al Torino di Roberto D'Aversa che perde Ché Adams. L'attaccante uscito al minuto 67esimo nel match contro i nerazzurri dopo un colpo che gli ha procurato un interessamento distrattivo parziale del retto femorale della coscia destra come hanno evidenziato gli esami al quale è stato sottoposto. Lo scozzese salterà la trasferta di Udine, dove mancherà anche Duvan Zapata per un problema muscolare all’adduttore della coscia sinistra e Ardían Ismajli per via di un interessamento distrattivo parziale del bicipite femorale della coscia destra.