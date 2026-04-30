L'Inter lascia brutti strascichi al Torino di Roberto D'Aversa che perde Ché Adams. L'attaccante uscito al minuto 67esimo nel match contro i nerazzurri dopo un colpo che gli ha procurato un interessamento distrattivo parziale del retto femorale della coscia destra come hanno evidenziato gli esami al quale è stato sottoposto. Lo scozzese salterà la trasferta di Udine, dove mancherà anche Duvan Zapata per un problema muscolare all’adduttore della coscia sinistra e Ardían Ismajli per via di un interessamento distrattivo parziale del bicipite femorale della coscia destra.

Sezione: Il resto della A / Data: Gio 30 aprile 2026 alle 22:43
Autore: Egle Patanè / Twitter: @eglevicious23
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Egle Patanè
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Egle Patanè
Simpatizzante Colchonera, alma argentina, sangue catanese e corredo genetico interista. Figlia dell’Etna, ma nipote di Peppino Prisco, parlo e scrivo di Inter dal 10 agosto 1993. Nata lo stesso giorno di capitan Zanetti ma 20 anni dopo, giusto il tempo di non ereditarne calma e saggezza. Vivo nel segno del 23: con la diplomazia di Materazzi