Ismaël Koné è un profilo che stuzzica molto Massimiliano Allegri, che inserirebbe volentieri nell'organico del Milan della prossima stagione giocatori con con le caratteristiche fisiche e tecniche del centrocampista della nazionale canadese, legato al Sassuolo da un contratto che ha durata fino al 30 giugno 2030.

Come conferma Matteo Moretto, nel suo intervento sul canale Youtube di Fabrizio Romano, Koné è un nome sulla lista di mercato dei rossoneri che potrebbe diventare un obiettivo concreto, nel caso in cui sfumassero altre situazioni prioritarie. Lo stesso discorso vale anche per l'Inter, l'altro club che ha messo gli occhi sul nativo di Abidjan, in Costa d'Avorio, che nella sua prima stagione in Italia ha totalizzato 32 presenze, tra campionato e Coppa Italia, mettendo a referto sei gol. Secondo il giornalista, inoltre, il Milan è a conoscenza dei costi dell'eventuale operazione.