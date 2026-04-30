Lega Calcio Serie A, Sport e Salute, Roma Capitale e Roma Servizi per la Mobilità rinnovano il proprio impegno sul tema della sostenibilità e, nel promuovere eventi responsabili, accessibili e a basso impatto ambientale, presentando la terza edizione del progetto 'ROAD TO ZERO0, che sarà realizzato in occasione della Finale di Coppa Italia Frecciarossa 2025/2026 tra Lazio e Inter, in programma mercoledì 13 maggio allo stadio “Olimpico” di Roma.

L’obiettivo è quello di rafforzare progressivamente l’integrazione dei principi di sostenibilità all’interno delle dinamiche organizzative e operative di un evento calcistico, agendo su più livelli e con un approccio sempre più sistemico.

In occasione della finale vengono confermate e potenziate le azioni in ambito Ambientale, Sociale e di Governance, in coerenza con il framework ESG della UEFA, opportunamente adattato alle specificità del contesto italiano e del movimento calcistico nazionale.

Il percorso intrapreso consente di garantire una continuità strategica alle iniziative avviate, favorendo al contempo una crescente misurabilità degli impatti e una maggiore diffusione di pratiche sostenibili.

Per la realizzazione del progetto “ROAD TO ZERO”, ed in continuità con lo scorso anno, Lega Calcio Serie A si è avvalsa della collaborazione con il dipartimento sostenibilità ambientale e sociale UEFA e del supporto strategico di Cristiana Pace in qualità di Strategic Advisor, ESG in Sport, CEO e fondatrice di Enovation Consulting.

Per conseguire gli obiettivi prefissati, tutti gli stakeholder coinvolti nell’organizzazione hanno quindi attuato un’ampia gamma di azioni concrete. Nello specifico:

LEGA CALCIO SERIE A

Ambiente:

Per ridurre le emissioni legate agli spostamenti, i possessori del biglietto della partita potranno richiedere l’utilizzo gratuito dei mezzi pubblici (metro, ferrovia urbana e bus) il giorno della gara. Inoltre, sarà reso disponibile un documento che raccoglie le misure di mobilità previste per facilitare la pianificazione degli spostamenti, segnalando parcheggi per mezzi condivisi, stalli per biciclette, aree di sosta preferenziale e hub intermodali.

Tra le principali iniziative si rinnova la collaborazione con Frecciarossa, Title Sponsor della competizione, che ha attivato un codice promozionale dedicato per consentire ai tifosi di raggiungere Roma con il treno a condizioni agevolate.

A seguito dell’acquisto del biglietto della partita, i tifosi saranno invitati a compilare un questionario volontario sulle modalità di viaggio, sia per arrivare a Roma sia per raggiungere lo Stadio Olimpico. Le informazioni raccolte saranno utilizzate per analizzare i loro spostamenti, che rappresentano una componente rilevante dell’impatto ambientale complessivo di un evento sportivo. L’obiettivo è ottenere, tramite il contributo dei tifosi, un campione sufficientemente ampio per supportare miglioramenti nella mobilità e definire una metodologia per una misurazione più accurata.

Un importante passo avanti riguarda anche il sistema di biglietteria: per la prima volta in Italia, i biglietti per la Finale saranno disponibili esclusivamente in formato digitale su smartphone con tecnologia NFC, grazie alla collaborazione con Vivaticket e Apple. Una scelta che, oltre a ridurre l’impatto ambientale, garantirà un’esperienza di accesso più innovativa, rapida e sicura.

Il fornitore di catering selezionato, inoltre, attiverà un programma di donazione delle eccedenze alimentari, in linea con i principi dell’economia circolare.

I dati raccolti durante l’evento saranno successivamente elaborati attraverso il UEFA Carbon Footprint Calculator, strumento che consentirà di monitorare l’impatto complessivo e individuare le aree di miglioramento per le future edizioni.

Sociale:

Lega Calcio Serie A offrirà un'esperienza personalizzata a tifosi con disabilità sensoriali, ampliando ulteriormente le attivazioni già sperimentate nella scorsa edizione.

Per la prima volta, grazie alla collaborazione con ColoraMi ed EnChroma, persone affette da daltonismo avranno la possibilità di testare occhiali scientificamente sviluppati per migliorare la percezione cromatica e rendere l’esperienza della partita ancora più coinvolgente.

Confermate le iniziative dedicate a persone cieche o ipovedenti, grazie all’utilizzo delle tavolette tattili di Field of Vision per seguire la partita in tempo reale attraverso una mappa tattile collegata al movimento del pallone, e rivolte a tifosi sordi, che potranno vivere l’atmosfera dello stadio in modo immersivo indossando le Soundshirt di CuteCircuit, in grado di trasformare suoni in vibrazioni percepibili sul corpo.

Sarà, inoltre, nuovamente attivata la “Quiet Sensory Room”, uno spazio accogliente e protetto all’interno dello stadio, pensato per bambini con disabilità intellettive e disturbi sensoriali, dove vivere l’esperienza della partita in un contesto inclusivo e adattato alle loro esigenze. Volkswagen, in qualità di Official Partner di Lega Calcio Serie A, garantirà anche una flotta di veicoli ibridi ed elettrici per dipendenti e ospiti della Lega Calcio Serie A e si occuperà anche del trasporto di bambini con disturbi dello spettro autistico alla "Quiet Sensory Room".

Infine, come già avvenuto nella scorsa edizione, sarà garantita la traduzione in Lingua dei Segni Italiana (LIS), con interpreti presenti durante l’esecuzione dell’inno nazionale, le conferenze stampa ufficiali alla vigilia del match e nel post-partita. Un impegno che conferma la volontà di rendere l’intera manifestazione realmente accessibile e inclusiva.

Governance:

Il progetto “Road to Zero” si articola attraverso un modello di governance condiviso e multilivello, che coinvolge attivamente una rete ampia di stakeholder, tra cui Istituzioni, partner commerciali, associazioni e tutte le principali strutture operative dell’organizzazione.

SPORT E SALUTE

Il progetto “Road to Zero” rappresenta per Sport e Salute non solo un percorso con azioni concrete e reali di sostenibilità ambientale, sociale ed economica, ma anche un modello di collaborazione istituzionale e un esempio di come lo sport e i grandi eventi debbano essere interpretati come amplificatori di messaggi e valori.

In tal senso, lo Stadio Olimpico punta ad essere sempre più un modello per l’impiantistica sportiva nazionale, anche in tema di sostenibilità. Proprio per questo è stato avviato l'iter per ottenere la certificazione ISO 20121, lo standard internazionale per la gestione sostenibile degli eventi, con l'obiettivo di minimizzare l'impatto di tutte le manifestazioni ospitate nell'impianto.

“Road to Zero” ogni anno è vissuto come il momento per implementare sempre nuove azioni sui vari fronti della sostenibilità. Nello specifico, per la riduzione di rifiuti e costi di produzione, le grafiche nelle sale ospitalità e nei bar sono state sostituite con soluzioni digitali, eliminando circa 100 mq di allestimenti cartacei per singolo evento.

In tema di circolarità, è stato introdotto un sistema di pesatura integrato per la misurazione certificabile dei rifiuti prodotti a ogni evento, insieme a prese intelligenti nei punti bar per il monitoraggio dei consumi energetici in tempo reale.

Potenziati anche i servizi per le persone con disabilità: 216 posti dedicati, parcheggi riservati e servizio golf car e soprattutto una Quiet Room che in due anni ha già accolto oltre 2.000 persone con disturbo dello spettro autistico che, altrimenti, non avrebbero potuto vivere al meglio le emozioni degli eventi sportivi.

Nei punti bar prosegue l'eliminazione della plastica monouso a favore di materiali compostabili, con una proposta gastronomica orientata a ingredienti locali, stagionali e vegetali. Inoltre, il servizio di ritiro delle eccedenze alimentari verrà esteso anche ai bar, oltre che nelle aree ospitalità.

ROMA CAPITALE, ROMA SERVIZI PER LA MOBILITÀ e ATAC

La Finale Lazio-Inter rappresenterà di nuovo l’occasione per coniugare la sostenibilità a un grande evento sportivo attraverso il progetto “Road to Zero”. Anno dopo anno, grazie alla stretta e proficua collaborazione tra Roma Capitale, Lega Calcio Serie A, Sport e Salute, Atac e Roma Servizi per la Mobilità, la finalissima si è trasformata in un marchio di fabbrica all’insegna del green.

Anche quest’anno Roma ha investito notevoli risorse su “Road to Zero”. Serviranno a potenziare il trasporto pubblico da e verso l’Olimpico e a prolungare l’orario delle metropolitane dalle 23.30 all’1.30 al servizio di chi deciderà - auspicabilmente come scelta definitiva, non solo per la Finale - di raggiungere l'Olimpico senza mezzo privato. Ma anche a garantire, come negli anni passati, il biglietto giornaliero gratuito del trasporto pubblico a chi ha già acquistato il tagliando della partita (la procedura per scaricare il voucher si potrà effettuare sul sito dell'Atac dall'11 maggio). Sempre per agevolare l'uso del trasporto pubblico, la gratuità del biglietto giornaliero includerà anche l'utilizzo dei parcheggi di scambio Atac, dove si potrà comodamente lasciare l'auto.

Da e per lo stadio, dalle stazioni Termini e Tiburtina, sarà inoltre allestito un servizio dedicato alle persone con disabilità che ne faranno richiesta.

Grande attenzione, in chiave di sostenibilità, è stata poi rivolta alla Mobilità sharing, che sarà integrata con il sistema del trasporto pubblico e avrà postazioni di sosta dedicate nei dintorni dello stadio.