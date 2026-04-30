L'Inter si prepara per la partita contro il Parma che potrebbe regalare ai nerazzurri la certezza aritmetica dello Scudetto: una vittoria in casa contro gli emiliani nella sfida delle 20.45 del 3 maggio e i ragazzi di Chivu, oltre al tecnico, potranno fare festa.

Lo sarà anche sugli spalti, dove la caccia al biglietto è diventata complicata per chi si è mosso tardi. Tagliandi finiti, restano solo quelli con il sistema di rivendita degli abbonati, ma sono meno del solito perché tutti vogliono esserci. Da Parma ci saranno soltanto 150 tifosi, il che apre qualche possibilità in più, ma sempre garantendo una separazione che possa garantire la sicurezza.

In caso di vittoria i festeggiamenti in piazza Duomo saranno quelli che spontaneamente si formano al momento del successo tricolore, ma la festa vera e propria organizzata dalla società sarà nel caso il 17 maggio, subito dopo la partita casalinga contro il Verona. Sarà anche la gara in cui verrà eventualmente consegnato il trofeo dello Scudetto ai nerazzurri, sempre davanti al pubblico di casa.

Una sfilata vera e propria, come quella già vista due anni fa in occasione del campionato che diede alla squadra la seconda stella da poter mettere sul petto. Lunedì è prevista la prima riunione organizzativa in società, ovviamente in caso di trionfo, successivamente verranno coinvolte le autorità.