In quanto appassionato di calcio e dichiarato interista, il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha voluto chiarire la posizione del Governo nella vicenda che sta coinvolgendo il mondo arbitrale e, di conseguenza, il macromondo della FIGC, al centro di numerose speculazioni e tutt'ora senza un capo dopo le dimissioni di Gabriele Gravina. Interpellato dall'ANSA, La Russa si è così espresso: "La cosa importante è che sia chiaro che lo sport ha una sua autonomia, e che solo secondo le regole la politica può in qualche modo interferire, ma mai a gamba tesa. Difendo l’autonomia del calcio. Il calcio ormai è un aspetto sociale di cui non ci si può non occupare, il ministro Abodi fa bene ad attenzionare tutto quello che succede. Ma, avendo parlato anche con lui, so che non ha nessuna mira di entrare a gamba tesa sul mondo dello sport".

Ovviamente si affronta anche il tema Inter, con il club nerazzurro che è stato tirato in ballo inizialmente salvo poi ritrovarsi estraneo a ogni vicenda giudiziaria come confermato dalla Procura di Milano: "Avevo parlato con Marotta prima che la Procura dicesse chiaro e tondo che l’Inter non c’entrava niente. Quello che mi aveva detto è stato confermato dalla Procura. La cosa che mi ha stupito è che tutte le ipotesi di vantaggio per l’Inter sono riferite a partite in cui l’Inter perde. C’è uno strano vantaggio… Speriamo che ci mandino qualcuno contro così vinciamo…", conclude con una battuta La Russa.