La Nazionale italiana Under 15 si è imposta con un netto 3-0 sulla Romania, a Cervignano del Friuli, in provincia di Udine, nella terza e ultima giornata della fase campionato della ventiduesima edizione del Torneo delle Nazioni. Gli azzurri hanno sbloccato il risultato al 31’ con il centrocampista del Venezia Sean Luis Ebagua, per poi raddoppiare al 35’+1 grazie al difensore dell’Atalanta Mirko Danza, prima di chiudere definitivamente i conti al 38’ con Abdel Salam Musah, centrocampista della Fiorentina.

“Sono soddisfatto perché sapevo quanto i ragazzi ci tenevano a dimostrare il loro valore, dimostrando che la sconfitta contro la Cina (2-0, ndr) è stata solamente uno sfortunato episodio. Oggi i ragazzi mi sono piaciuti per atteggiamento e personalità, oltre che per la produzione di gioco che hanno avuto al di là dei tre gol”, il commento del tecnico Enrico Battisti a Figc.it.

Con questo risultato, l'Italia si è classificata terza nella fase campionato con 6 punti, qualificandosi alla finale per il terzo posto, in programma venerdì 1° maggio (ore 11) a Mossa, dove sfideranno la Scozia, che stamattina (ore 11) ha battuto la Macedonia del Nord per 3-0 a Lignano Sabbiadoro (UD).

"C’è un pizzico di rammarico, ma credo che il ko contro la Cina (2-0) sia stato di grande insegnamento per la squadra, che oggi ha giocato come vogliamo e come sappiamo che può fare", ha concluso il suo pensiero Battisti.