Simone Inzaghi torna a parlare di Inter e lo fa in una lunghissima intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport. Tantissimi i temi affrontati che aprono inevitabilmente a diverse discussioni.

L'ex tecnico nerazzurro ha parlato del finale della passata stagione, dal sogno Triplete ai zero tituli, con un focus particolare sulla finale persa malamente contro il Psg.

Ha respinto ogni accusa contro l'Inter e sul suo possibile coinvolgimento nell'inchiesta arbitrale, prima di parlare anche del lavoro di Chivu al suo primo anno sulla panchina nerazzurra e delle critiche della stampa e dell'ambiente nei confronti del suo ciclo.

Nel video mattutino sul nostro canale YouTube abbiamo commentato le parole di Inzaghi e offerto la nostra analisi sui vari temi affrontati. Buon ascolto.