Che sia stato doloroso il finale della corsa stagione è ovvio, per tutto l'ambiente Inter, per i giocatori e per l'allenatore di allora, Simone Inzaghi. Proprio il tecnico piacentino è tornato a parlarne a quasi un anno di distanza nell'intervista concessa alla Gazzetta dello Sport, in cui ha affrontato diversi temi e ha spiegato cos'è successo in quell'epilogo da incubo, partendo da un bilancio complessivo: "In quattro anni ho vinto tanto e sono contento dei risultati. Non so se si potesse fare qualcosa in più però abbiamo raggiunto due finali di Champions League. Comunque accetto le critiche, purché riguardino me e non i calciatori: mi hanno sempre dato tutto quello che avevano. Non cambierei niente. Noi avevamo un sogno: il Triplete. Alla fine della stagione abbiamo pagato le 23 partite giocate in più rispetto al Napoli. Ma io rifarei tutto: l'Inter ha il dovere di competere a ogni livello. E poi le serate contro il Bayern e il Barcellona rimarranno nella mia mente più dei trofei. Sono state vittorie forse irripetibili".
Purtroppo dopo quelle serate indimenticabili è arrivata la finale contro il Paris Saint-Germain a Monaco di Baviera: "Siamo arrivati alla partita senza troppe energie, sia fisiche che mentali: non è una giustificazione ma un dato di fatto. La delusione per lo Scudetto perso ha pesato, minando l'autostima. Il Psg è una grande squadra, come abbiamo visto anche l'altra sera contro il Bayern: ha indirizzato la finale con due gol e sfruttato la migliore brillantezza, mentre noi abbiamo provato a reagire e ci siamo disuniti. Ci fa male ancora aver perso così ma non possiamo dimenticare ciò che era successo prima, in Europa".
Autore: Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
Altre notizie - News
Altre notizie
- 11:02 Parla l'autista degli arbitri: "Da settembre è cambiato tutto"
- 10:48 Gervasoni a colloquio coi pm: "Risponderò, rispetto il loro lavoro"
- 10:34 GdS - Inter-Roma, i PM hanno audio e video? Gervasoni ha deciso che...
- 10:20 Corsera - Inter-Roma non fa parte dell'inchiesta: la posizione della Procura
- 10:06 Inzaghi: "Sognavamo il Triplete. Accetto le critiche, ma rifarei tutto"
- 09:52 TS - Lukaku si offre al Milan: torna il flirt coi rossoneri
- 09:38 TS - Jones e Norton-Cuffy restano in orbita Inter. Ma in pole c'è...
- 09:24 Sensi: "Che brividi quel Barça-Inter. Posso ancora tornare al top"
- 09:10 GdS - Lautaro oltre l'infortunio: triplo obiettivo all'orizzonte
- 08:56 La Repubblica - Arbitri, Colombo e Doveri già ascoltati. E con Gervasoni si parlerà di Inter-Roma
- 08:42 GdS - Festa Scudetto? Non subito, ma c'è già la data per la sfilata
- 08:28 CdS - Inter, cambi a centrocampo: torna di moda Jones
- 08:14 CdS - Paz-Inter, decide Mou? Due le possibili proposte al Real
- 08:00 Inzaghi: "Arbitri? Noi penalizzati. L'addio, Dimarco, Chivu: dico tutto"
- 00:00 PSG-Bayern 5-4 vista con gli occhiali (0-0) del calcio italiano
- 23:45 'Giovani e futuro del calcio italiano', Paratici: "Un campionato delle seconde squadre non risolverebbe il problema"
- 23:20 Torneo delle Nazioni, 3-0 dell'U15 alla Romania. Ora la finalina con la Scozia
- 23:05 Champions, pareggio di rigore tra Atletico e Arsenal: finisce 1-1 a Madrid
- 22:50 Napoli, Milinkovic-Savic: "Peccato per le difficoltà incontrate, abbiamo fatto grandi cose"
- 22:35 Mazzarri pronto a ripartire: accordo vicino con i greci dell'Iraklis
- 22:21 Dossena, 'consiglio' a Nico Paz: "Uno come lui non può rimanere in Italia"
- 22:07 Mondiale Under 17, l'Italia scoprirà il suo girone il prossimo 21 maggio
- 21:56 Romano: "Inter-Kostov, nessuna trattativa. Sul serbo c'è l'Arsenal"
- 21:37 Vicario in ribasso, Martinez in rialzo: lo scenario tra i pali
- 21:23 Gravina: "Caos arbitri, fango addosso a Rocchi senza sapere nulla"
- 21:09 Adani: "Da Acerbi a Bastoni, tutti hanno dato meno in difesa. Akanji ha 'coperto' tutto"
- 20:54 Di Napoli: "Nico Paz? lo farei i salti di gioia se venisse all'Inter"
- 20:40 Lautaro è "felice" e "sta bene". Il capitano ai tifosi: "Torno domenica"
- 20:25 De Siervo: "Coppa Italia Primavera, l'Arena Civica ospiterà le prossime due edizioni"
- 20:10 Parma, Cherubini: "Iscriverei la seconda squadra in D. Riforme? Ho paura"
- 19:56 Sabato il derby di Milano Women, Zanetti invita i tifosi: "Non mancate"
- 19:42 PSG, Hakimi salta la semifinale di ritorno contro il Bayern Monaco
- 19:28 La proposta di Bollini: "Servirebbe il campionato delle seconde squadre"
- 19:14 Cairo: "Commissariamento FIGC? Siamo nelle buone mani di Buonfiglio"
- 19:00 Rivivi la diretta! CAOS ARBITRI: le ULTIME novità! Il RITORNO di LAUTARO per la FESTA SCUDETTO. Il caso GUIDA
- 18:53 Dalla FIFA assist per i giovani in campo? Si valuta l'obbligo di un U21 in squadra
- 18:38 Inter in Top 3 per calo dribbling: dal 2020/21 al 2024/25 è -38%
- 18:24 Piovani: "Calcio femminile? Ero molto scettico, alla fine ho cambiato idea"
- 18:10 Torino-Inter, Dimarco premiato per la sua generosità. Sul podio i beneficiari
- 17:56 Italia ripescata ai Mondiali, crollano le quote. Galeotta fu... una bandiera
- 17:43 Magull: "Avevo perso il piacere di giocare. Tornata a divertirmi all'Inter"
- 17:28 Pizzi: "Chivu ha tanti meriti nello Scudetto. Cuesta ha lo stesso carisma"
- 17:14 Cauet: "Questo è lo Scudetto di Chivu, bisogna dargli grandi meriti"
- 17:00 Arbitri, Abbattista: "AIA stuprata da mestieranti della poltrona e del voto"
- 16:45 Bonacina, prima con l'Inter ma non con Chivu. Che ha dei bei ricordi di lui
- 16:32 Sky - Lautaro recuperato: con il Parma ci sarà. In due lavorano a parte
- 16:18 Como, Ludi: "La semifinale di Coppa Italia ci ha feriti. Pronti per il Napoli"
- 16:04 BetssonSport Player of the Month, i quattro candidati dell'Inter ad aprile
- 15:50 Foti, ministro interista: "Scudetto vinto sul campo, nonostante le dicerie"
- 15:35 De Leo su Mihajlovic: "Milan l'esperienza più amara. Forse dava fastidio"
- 15:20 Inter-Verona, spunta un altro aneddoto: sfiorata la rissa Nasca-Gervasoni
- 15:06 PSG-BAYERN 5-4 e GUIDA arbitro per la FINALE di COPPA ITALIA: oggi mi DISPERO! In ITALIA in POCHI...
- 14:52 L'Inter Under 23 non si ferma: sabato 2 maggio amichevole con il Ravenna
- 14:37 Finale Coppa Italia, si va a ritmi vertiginosi verso il tutto esaurito
- 14:23 Conferme sulle designazioni 'pilotate'. "Arbitri consci delle scelte di Rocchi"
- 14:08 Serie B, tutto da definire: Tommasi manda alcuni arbitri 'top' in cadetteria
- 13:55 Frattesi e Mkhitaryan in uscita, l'Inter non perde di vista Jones
- 13:40 Cesari: "Bonacina per Inter-Parma? Ha fatto errori ma anche ottime partite"
- 13:26 Lazio, Motta: "Cosa mi rimane della notte di Bergamo? Penso agli errori"
- 13:11 AIA verso il commissariamento: Rizzoli il nome in pole position
- 12:57 Petrucci: "Non mi esprimo su Rocchi. Calciopoli? Fatti molto più gravi"
- 12:43 Sorrentino: "Dybala era tentato dall'Inter. Fui io a dirgli di andare alla Juve"
- 12:28 Luis Enrique: "A Monaco grandi ricordi dopo la finale dell'anno scorso"
- 12:14 Arbitri 35a giornata: per Inter-Parma un volto inedito. Marini-Di Paolo al VAR
- 12:00 videoCAOS ARBITRI? È... "COSA LORO". Verso il 21°: la situazione di CALHA e LAUTARO
- 11:52 In Argentina - Inter, per la porta nuova ipotesi proveniente dal River Plate
- 11:38 GdS - Gila, lotta a quattro in A: Lotito spara alto sul prezzo
- 11:24 TS - Lautaro oggi o domani in gruppo. Bastoni e Dumfries acciaccati, ma...
- 11:10 TS - Sbravati, ci prova anche la Roma: riflessioni in corso
- 10:57 Terza maglia Inter 2026/27, le indiscrezioni: una sola striscia orizzontale