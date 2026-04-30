Il nome di Leon Goretzka continua a essere uno dei più interessanti in vista del prossimo mercato estivo. Il centrocampista tedesco, in scadenza e quindi potenzialmente acquistabile a parametro zero, è al centro di diverse valutazioni tra i top club europei e italiani.

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, la Serie A resta una destinazione possibile, anche se il giocatore non ha ancora preso una decisione definitiva sul suo futuro.

Il Milan sarebbe tra le società più attive sul profilo, mentre anche la Juventus avrebbe effettuato alcuni sondaggi preliminari per capire margini e condizioni dell’operazione. Diversa invece la posizione dell’Inter. I nerazzurri avrebbero infatti valutato il profilo del tedesco, ma al momento la strategia di mercato sembra indirizzata su altri obiettivi.

In particolare, le priorità della dirigenza sarebbero legate a profili differenti come Curtis Jones, oltre alla gestione interna di situazioni ancora aperte come quella di Petar Stanković. Goretzka resta dunque un’opportunità di alto livello, ma il suo futuro appare ancora incerto e legato a valutazioni sia tecniche che economiche. La Serie A osserva, ma la corsa al centrocampista tedesco è ancora tutta da decifrare.