Secondo Lele Adani, l'Inter ha già in casa il successore di Yann Sommer, portiere che con ogni probabilità lascerà la Milano nerazzurra a fine stagione. Si tratta di Pepo Martinez che, dal punto di vista dell'ex difensore, è pronto per scalare le gerarchie e passare dal ruolo di vice che ha interpretato negli ultimi due anni a quello di titolare: "Nessuno dei nomi accostati all'Inter nelle ultime settimane, e parlo di Vicario e Carnesecchi, che sono giocatori che rispetto e stimo, è superiore a Martinez - ha detto a 'Viva El Futbol' -. In più, Martinez è già tuo. E' un grandissimo portiere, completo e moderno. Personalmente, non andrei a cercare un numero uno perché l'Inter ce l'ha già e si chiama Martinez. Volevo dire questa cosa da almeno venti giorni, ci tenevo a farla. L'Inter deve credere in Martinez".

Una decisione definitiva rispetto alla composizione del reparto non è ancora stata presa dal club, che deve capire cosa fare con i tre attualmente in rosa. Giocatori di cui Cristian Chivu ha parlato così dopo la conquista della finale di Coppa Italia: "Sommer è da inizio anno che è stato messo in croce, è il portiere della prima in classifica. Pepo ha fatto il suo, lui sa i motivi per i quali ha giocato poco. Chi ha detto che giocherà lui in finale? E' un portiere affidabile, l'ha dimostrato. Siamo contenti di avere tre portieri, compreso Di Gennaro. Abbiamo un gruppo di 24 giocatori che sono bravi ragazzi che cercano di fare del loro meglio".