È finito da poco il lungo interrogarorio di Andrea Gervasoni. Il supervisore VAR che negli ultimi giorni si è autosospeso per l'esplosione del caos sta investendo il mondo arbitrale, questa mattina si è presentato poco prima delle 11 alla Caserma 'Silvio Novembre' di Via Oglio, a Milano, accompagnato dal suo legale Michele Ducci, chiamato a rispondere alla domande del Pubblico Ministero, Maurizio Ascione, rispetto all'accusa di frode sportiva.

Una delle domande poste all'ex arbitro all'uscita dagli uffici della Guardia di Finanza ha riguardato anche la manomissione dell’audio della sala VAR della partita Inter-Roma riguardo l'episodio del mancato calcio di rigore fischiato ai nerazzurri per il fallo di N'Dicka su Bisseck (secondo la rivelazione di FanPage.it mancano circa 50 secondi di audio): "La escludo cento per cento" la breve dichiarazione - riportata da Calcio e Finanza - dell'ormai ex supervisore VAR, braccio destro di Gianluca Rocchi, entrambi autosospesi e indagati dalla Procura di Milano. Secondo indiscrezioni stampa, nell’audio mancherebbero mancano tra i 50 e i 60 secondi rispetto alla registrazione originale della sala VAR, ma fonti AIA bollano tutto come episodi "da prassi".

"Abbiamo chiarito come non sia stato fatto alcun intervento nemmeno in quell'occasione, e le immagini lo chiariscono in maniera abbastanza efficace - le parole rilasciate invece dal legale Ducci -. E una decisione presa in dieci secondi, non c'è il tempo materiale perché qualcuno facesse pressione", ha detto l'avvocato a proposito della gara del 27 aprile 2025.