È Marcus Thuram il giocatore scelto e votato dai tifosi nerazzurri come Betsson Sport Player of the Month di aprile. L'attaccante è stato votato attraverso i canali social del Club e ha battuto la concorrenza di quattro compagni di squadra che erano candidati con lui per il premio: insieme al francese erano infatti in corsa anche Hakan Calhanoglu, Nicolò Barella e Federico Dimarco.

L'Inter ha spiegato la decisione dei fan interisti con una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale in cui viene sottolineato che "Tikus si è caricato sulle spalle l'attacco nerazzurro in un momento decisivo della stagione - si legge -. Nel mese di aprile, dopo la sosta per le nazionali, Thuram ha realizzato cinque gol e due assist in quattro partite, andando a segno in tutti i match disputati in campionato: ha fornito due assist a Lautaro nella vittoria sulla Roma prima di iscriversi alla festa con un gol di testa, poi ha dato il via alla rimonta sul Como con una preziosa doppietta. Ha sbloccato il match contro il Cagliari dopo un primo tempo difficile, e si è ripetuto nella gara seguente con un'incornata in casa del Torino: quella contro i granata è stata una rete speciale per Marcus, arrivato a quota cinquanta con la maglia nerazzurra. Thuram ha messo la firma in un periodo cruciale del campionato dell'Inter: ora i tifosi l'hanno scelto come Betsson Sport Player of the Month di aprile!".