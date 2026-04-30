Il 2-2 strappato in rimonta contro l'Inter, che domenica scorsa ha regalato al Torino la matematica salvezza, deve essere lo slancio per chiudere al meglio la stagione. A dirlo è Roberto D'Aversa, tecnico dei granata, parlando in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l'Udinese: "Obiettivi? Ad oggi ragioniamo su Udine, se facessimo risultato pieno... Dobbiamo avere l'atteggiamento del secondo tempo contro l'Inter: non è cambiata l'Inter, siamo cambiati noi - le sue parole -.  Ed è l'atteggiamento che voglio vedere domani. L'obiettivo è finire nel migliore dei modi, magari nella parte sinistra della classifica".

E ancora: "Dal primo giorno i giocatori mi stanno seguendo, non è solo il secondo tempo contro l'Inter. C'è stata qualche problematica di atteggiamento, ma sono tutte situazioni risolte. Non ci sono dubbi, me lo dimostrano in allenamento. Domani in partita dobbiamo avere un atteggiamento per prenderci il massimo contro una grande squadra come l'Udinese.  Vlasic prende la palla dopo il rigore perché vuole subito rimontare l'Inter", ha concluso D'Aversa. 

Sezione: News / Data: Gio 30 aprile 2026 alle 16:03
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.