Al momento non c'è nulla che faccia propoendere verso questo sviluppo, come ampiamente chiarito da fonti della Procura di Milano, ma qualora l'inchiesta sul sistema arbitrale coinvolgesse club o tesserati le eventuali sanzioni sportive non potrebbero riguardare l'attuale stagione, ma verrebbero spostate a quella 2026/27. Tutto nasce dalla richiesta di proroga delle indagini da parte della giustizia ordinaria, che dovrebbero proseguire fino a novembre. Di conseguenza, prima di quel periodo la giustizia sportiva non potrebbe ancora intervenire, come evidenzia La Gazzetta dello Sport.
La Procura Federale, guidata da Giuseppe Chinè, ha già chiesto gli atti ai magistrati di Milano ma per consuetudine e per logica processuale l’invio avverrà solo una volta concluse le indagini. Per questa ragione Chinè non riceverà nulla che potrebbe avere valenza sportiva prima di fine 2026, intervenendo inevitabilmente con le eventuali sanzioni nel corso della prossima stagione.
Autore: Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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