E' durato circa quattro ore l'interrogatorio di Andrea Gervasoni, supervisore VAR autosospeso, che questa mattina si è presentato poco prima delle 11, alla Caserma 'Silvio Novembre' di Via Oglio, a Milano, accompagnato dal suo legale Michele Ducci, per rispondere alla domande del Pubblico Ministero, Maurizio Ascione, rispetto all'accusa di frode sportiva. "Noi abbiamo risposto solo su Salernitana-Modena, in cui l’arbitro Gervasoni ha chiarito come non abbia interferito in alcun modo. Tra l’altro lui era a fare il VAR di Serie A in una palazzina, quello della B è in un’altra. Era presente a Lissone, ma non in quella sala”, ha esordito l'avvocato chiarendo ai cronisti il tema centrale dell'interrogatorio.
Hanno fatto domande su Inter-Roma?
"Abbiamo chiarito come non sia stato fatto alcun intervento nemmeno in quell'occasione, e le immagini lo chiariscono in maniera abbastanza efficace. E una decisione presa in dieci secondi, non c'è il tempo materiale perché qualcuno facesse pressione", ha detto l'avvocato a proposito della gara del 27 aprile 2025 che ha fatto discutere per l'audio VAR del rigore non concesso ai nerazzurri per il fallo di N'dicka su Bisseck.
Dalle indagini è emerso che Gervasoni ha parlato con Rocchi nella presunta riunione del 2 aprile 2025 a San Siro?
"Non ne abbiamo assolutamente parlato".
Esclude che l'audio Var di Inter-Roma sia stato manipolato?
"Non ho ascoltato alcun audio di Inter-Roma, non glielo so dire".
In Salernitana-Modena c'era Paterna, protagonista anche della presunta "bussata" di Rocchi.
"No, anch'io pensavo potesse essere un collegamento, ma non è stato fatto. Semplicemente lui era supervisore quel giorno, ma sulla Serie A: il processo decisionale che ha portato al cambio di scelta in campo è avenuto tra Var e Avar".
Avete parlato delle presunte designazione pilotate?
"No, perché non siamo Rocchi e non era tra le nostre imputazioni".
Quattro ore per una partita sono lunghe...
"Eh, sì. Però fai vedere il video, fai rivedere il video, senti quello che aveva da dire, fai rivedere il filmato, pause e contropause. Ed eccoci qui. Meno male che era una partita sola".
Però avete parlato anche di Inter-Roma.
"Ha fatto una velocissima domanda su Inter-Roma a cui abbiamo risposto, la decisione arriva in dieci secondi e non si capisce come si possa interferire".
Da una presunta "bussata" alla frode sportiva: non è un po' troppo lunga?
"A me sembra lunga. Però non è compito mio".
Della liceità della stessa presunta "bussata"?
"Non ne abbiamo parlato, non ce ne sono contestate".
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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