Prosegue l'opera si leaking da parte di Footy Headlines, che anticipa quelle che dovrebbero essere le prossime maglie delle squadre nella stagione successiva. Dopo aver fornito i minimi dettagli della maglia Home e aver anticipato lo stile di quella AWAY, ecco che il sito insider rivela il design di quella che dovrebbe essere la terza maglia dell'Inter nell'annata 2026/26 (lancio previsto ad agosto 2026). E rispetto alle precedenti previsioni qualcosa è cambiato, con un'unica striscia orizzontale centrale sul davanti.

La terza maglia dell'Inter 2026/27, prodotta da Nike, utilizza i colori Grigio Ferro, Nero e Giallo, una combinazione che richiama immediatamente alla mente l'iconica terza maglia dell'Inter nella stagione 1997/98, firmata dall'allora sponsor tecnico Umbro, caratterizzata da una base grigia con audaci dettagli gialli e neri, diventata una delle terze maglie più distintive dell'Inter nella storia del club. Il motivo è semplice: fu il primo anno di Ronaldo in nerazzurro e l'Inter la indossò nella storica finale di Coppa UEFA contro la Lazio a Parigi, quanto basta a renderla immortale soprattutto agli occhi dei tifosi più 'anziani' che l'hanno vissuta dal vivo. Tra l'altro, a richiamare la versione Umbro è stata la stessa Nike nella stagione 2020/21, quella dello Scudetto numero 19 con Antonio Conte in panchina. Che sia di buon auspicio prendere spunto?

Il nuovo design naturalmente non è ancora ufficiale e servirà un po' di pazienza perché venga arricchito di ulteriori dettagli fino alla rivelazione conclusiva.