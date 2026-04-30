Simone Inzaghi ha rilasciato una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport nella quale, in primis, ha parlato dell'indagine sugli arbitri emersa negli ultimi giorni. "Mi ha scioccato: l'Inter ha perso parecchi punti nella scorsa stagione a causa degli errori arbitrali. Il campionato, la Supercoppa... È sorprendente essere tirati dentro a una storia nella quale siamo stati penalizzati e non favoriti. Come è possibile pensare a una macchinazione? Per noi è stata una stagione disgraziata. Ho sempre avuto grande rispetto per il lavoro degli arbitri e non voglio parlare del Napoli, che ha vinto onestamente lo scudetto. Ma resta la sensazione che ci sia stato tolto qualcosa. Non accuso nessuno e non dubito della buona fede. Diciamo che non siamo stati fortunati, tutto ha girato contro, anche se abbiamo le nostre colpe. Rimane un dispiacere che non passerà: perdere lo scudetto per un punto è doloroso".

"In quattro anni ho vinto tanto e sono contento dei risultati. Non so se si potesse fare qualcosa in più però abbiamo raggiunto due finali di Champions League. Comunque accetto le critiche, purché riguardino me e non i calciatori: mi hanno sempre dato tutto quello che avevano. Non cambierei niente. Noi avevamo un sogno: il triplete. Alla fine della stagione abbiamo pagato le 23 partite giocate in più rispetto al Napoli. Ma io rifarei tutto: l'Inter ha il dovere di competere a ogni livello. E poi le serate contro il Bayern e il Barcellona rimarranno nella mia mente più dei trofei. Sono state vittorie forse irripetibili. La finale di Monaco? Siamo arrivati alla partita senza troppe energie, sia fisiche che mentali: non è una giustificazione ma un dato di fatto. La delusione per lo scudetto perso ha pesato, minando l'autostima. Il Psg è una grande squadra, come abbiamo visto anche l'altra sera contro il Bayern: ha indirizzato la finale con due gol e sfruttato la migliore brillantezza, mentre noi abbiamo provato a reagire e ci siamo disuniti. Ci fa male ancora aver perso così ma non possiamo dimenticare ciò che era successo prima, in Europa".

Si torna poi sul suo addio all'Inter?. "Se l'ho comunicato qualche giorno prima alla squadra? Assolutamente no. Non avrei potuto farlo perché la decisione, molto sofferta per me e per la mia famiglia, non era stata presa. La verità è che è successo tutto molto velocemente: due giorni dopo Monaco ci siamo incontrati a casa di Marotta, alla presenza di Ausilio e Baccin. In quel contesto ho manifestato l'esigenza di cambiare, perché sentivo che si era chiuso un ciclo. Loro avrebbero voluto continuare con me ma hanno capito la scelta: ci siamo lasciati da amici e lo siamo ancora. Ma se avessimo vinto la Champions sarei rimasto all'inter. Il mio dovere era non nascondere ai tifosi cosa poteva succedere. Anche in altre situazioni le richieste c'erano state e non le avevo mai accettate. Stavolta è andata diversamente: volevo provare una nuova esperienza".

Inzaghi afferma di aver scelto l'Arabia "per conoscere una nuova realtà, per mettersi in discussione in un contesto diverso. Per fortuna non ho mai avuto problemi di denaro, non era quello che mi mancava. Avevo una casa meravigliosa a Milano dalla quale vedevo tutto, anche San Siro. La proposta mi ha convinto e ora eccomi qua, felice di esserci. Se mi manca l'Italia? Sinceramente no. Io in Nazionale? Non ci penso. Ho ancora un anno di contratto con I'Al Hilal e ho grande entusiasmo. Non ero mai stato lontano dall'Italia e questa avventura mi sta migliorando, sia umanamente che professionalmente".

Nel frattempo l'Inter sta per vincere uno Scudetto. "Sono stati molto bravi, vincere non è mai facile. E il merito è anche di Chivu. Conoscevo il gruppo e non avevo dubbi sulle capacità dei giocatori. Ma anche puntare su Cristian è stata una scelta giusta e io lo sapevo, perché lo avevo visto lavorare. Ora è giusto che l'Inter festeggi e che poi provi a vincere la finale di Coppa Italia. Dimarco? Federico anche con me ha fatto grandi stagioni e lo sa bene: fui io a trattenerlo all'inter dopo averlo visto per dieci giorni in allenamento, altrimenti magari sarebbe andato via per un altro prestito. Probabilmente le sue parole sono state interpretate male, il rapporto è ottimo: ci sentiamo ancora. Anche su Zielinski ne ho lette tante. Però si dimentica che sono stato io a volerlo all'Inter, quando Marotta e Ausilio mi avevano prospettato l'occasione. Purtroppo lo scorso anno ha avuto molti problemi fisici e ha faticato a dimostrare le sue qualità".

"Se con questa rosa sarei rimasto a mani vuote? Non lo so, non si può mai dire. Di sicuro la società si è mossa bene sul mercato, sia migliorando l'attacco sia ingaggiando Akanji che per la difesa è stato un ottimo rinforzo. Per chi tiferò in finale di Coppa Italia? Per nessuno. Mi siedo in poltrona e mi godo lo spettacolo. Sono due club che mi hanno dato tanto, quindi vinca il migliore. In una finale tutto può succedere, chissà".