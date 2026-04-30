L'Inter tornerà al lavoro stamattina, alla Pinetina, per proseguire la preparazione verso la gara contro il Parma di domenica sera, quella che potrebbe consegnarle lo scudetto numero 21 della sua storia. Cristian Chivu dirigerà la seduta odierna senza Luis Henrique ed Hakan Calhanoglu, gli unici due acciaccati in casa nerazzurra dopo che Lautaro Martinez ha recuperato al 100%, come assicurato anche dal diretto interessato ai tifosi nell'intervista rilasciata ieri sera a DAZN.

Quanto agli infortunati, il laterale brasiliano sta smaltendo un risentimento all'adduttore, con l'obiettivo di tornare in campo per la finale di Coppa Italia con la Lazio, in programma all'Olimpico di Roma, il prossimo 13 maggio. Di sicuro, l'ex Olympique Marsiglia ha più probabilità di essere della partita rispetto al centrocampista turco, tormentato da un altro problema al soleo della gamba sinistra La situazione di Calha - si legge sul Corriere dello Sport - verrà monitorata con attenzione e prudenza, ma non è escluso che il suo rientro coincida con l'esordio della sua nazionale al Mondiale.