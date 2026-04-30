Il Besiktas non molla la presa per Luis Henrique. Dopo il tentativo andato a vuoto nello scorso mercato di gennaio, secondo Fanatik, il club turco non ha smesso di pensare al laterale dell'Inter, profilo che lo staff tecnico reputa ideale per risolvere il problema sulla fasce, reparto per cui sono alla ricerca di due elementi. La Aquile Nere lavorano per un prestito con diritto di riscatto, mentre in Viale della Liberazione si aspettano di incassare dall'eventuale cessione a titolo definitivo 20 milioni di euro.

Il Besiktas non è l'unica società che si è interessata al giocatore, tornato a fare la riserva nella squadra di Cristian Chivu dopo il recupero di Denzel Dumfries: secondo Fanatik, la concorrenza è rappresentata da Lione, Monaco, Marsiglia, Bournemouth, Everton e Aston Villa.