Nonostante il campionato non sia ancora terminato e con la finale di Coppa Italia ancora da disputare, non mancano i rumors attorno al mercato dell'Inter per la prossima estate. Alcuni di questi sono raccolti oggi da Tuttosport. Oltre ai nomi già noti di Manu Koné, Moussa Diaby e Guglielmo Vicario (le cui quotazioni sono in ribasso) stanno tornando in auge i nomi di Curtis Jones e Brooke Norton-Cuffy, già accostati ai nerazzurri a gennaio.

L'obiettivo numero uno in mezzo al campo è sempre Koné. Gasperini lo ritiene sacrificabile, Ranieri non era dello stesso avviso e aveva messo il veto sulla cessione, ma non fa più parte del club. Con una buona offerta si potrebbe arrivare a dama. Ma per il reparto di mezzo si pensa anche a Jones. L'inglese non è un titolare fisso, anche se di recente ha trovato un buon minutaggio. Potrebbe prosegurie altrove la sua carriera, ma c'è la concorrenza dell'Aston Villa. In mezzo al campo tornerà Stankovic dopo l'esperienza al Bruges, ma andranno quasi certamente via Frattesi e Mkhitaryan (che potrebbe smettere) mentre Diouf è ormai diventato un esterno.

Quanto al settore esterni, invece, Norton-Cuffy era stato già bloccato a gennaio in caso di partenza di Dumfries. Viene tuttora considerato un alter ego del giocatore olandese. In quelle zolle di campo, infatti, Palestra sembra un sogno irrealizzabile: se l'Atalanta lo cederà lo farà a prezzi molto alti.