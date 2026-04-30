C'è anche l'interista Marcus Thuram, e non poteva essere altrimenti, tra i candidati all'EA SPORTS FC Player Of The Month di aprile per la serie A. L'attaccante francese, che nel mese che sta volgendo al termine ha messo a segno cinque gol oltre ad aver sfornato due assist nelle quattro gare cruciali che hanno avvicinato i nerazzurri allo scudetto, è in lizza con Elphege (Parma), Esposito (Cagliari), Krstovic (Atalanta), Malen (Roma) e Taylor (Lazio).
I sei in nomination sono stati selezionati tenendo conto delle analisi evolute di Kama Sport, realizzate a partire dai dati tracking registrati con il sistema Hawk-Eye. Il sistema di rating considera non soltanto i dati statistici e gli eventi tecnici, ma anche i dati posizionali. Ciò permette di analizzare aspetti cruciali come il movimento senza palla e dunque i movimenti ottimali, le scelte di gioco, il contributo all’efficienza tecnica e fisica della squadra, che permettono una valutazione oggettiva e qualitativa della prestazione. Per il calcolo finale sono state considerate le giornate dalla 31ª alla 34ª della Serie A Enilive 2025/2026.
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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