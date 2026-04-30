L’episodio di Inter-Roma della stagione 2024/2025 torna al centro dell’attenzione nell’ambito dell’inchiesta arbitrale, ma Andrea Gervasoni respinge ogni accusa di coinvolgimento diretto.

Nel corso dell’interrogatorio davanti al pm di Milano Maurizio Ascione, l’ex arbitro e supervisore VAR autosospeso ha definito la mancata assegnazione del rigore per la trattenuta su Yann Bisseck come un “erroraccio del Var”, escludendo però qualsiasi interferenza personale: “nessuna mia ingerenza”.

Gervasoni ha inoltre chiarito che, successivamente a quell’episodio, venne organizzato un “briefing arbitrale” per analizzare quanto accaduto, con conseguenti “votazioni negative” nei confronti degli arbitri coinvolti.

L’episodio, pur essendo stato oggetto di attenzione mediatica e di domande da parte degli inquirenti, non rientra tra le contestazioni mosse all’ex direttore di gara, che ha ribadito la propria estraneità a qualsiasi forma di condizionamento.