Appuntamento pomeridiano con il Salotto di FcInterNews. Ospite della puntata di oggi Filippo Tramontana. Le ultime in vista di Inter-Parma, con l'ambiente nerazzurro che vede il traguardo dello scudetto ad un passo.

Novità anche ull'inchiesta che ha travolto il mondo arbitrale e spazio anche all'intervista di Simone Inzaghi a La Gazzetta dello Sport. 

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Il video
Sezione: In Primo Piano / Data: Gio 30 aprile 2026 alle 19:00
Autore: Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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Raffaele Caruso
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Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.