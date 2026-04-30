Lo scorso gennaio, tra i nomi che sono circolati per il rafforzamento del centrocampo dell'Inter c'è stato anche quello di Curtis Jones, 25 anni, legato al Liverpool con un contratto in scadenza nel 2027 per il quale non c'è accordo sul possiible rinnovo.

Per questo motivo il giocatore è tra i nomi in uscita dai Reds, che vedrebbero di buon occhio una cessione per fare cassa (si legge sul Corriere dello Sport). Con l'Inter c'è un apprezzamento reciproco e il giocatore piace a Cristian Chivu, il che potrebbe creare una riapertura del fronte nella prossima finestra estiva del calciomercato.

A gennaio l'arrivo del giocatore inglese era legato all'uscita di Frattesi, che non si è poi materializzata proprio perché non c'è stato l'incastro con l'addio a Liverpool di Jones. In estate l'addio col centrocampista azzurro sembra però inevitabile e nella stessa zona di campo c'è Henrikh Mkhitaryan in scadenza, mentre Diouf sta valutando la situazione assieme al club ma potrebbe "traslocare" direttamente nel ruolo di esterno.

Va considerato che, sempre in mezzo al campo, tornerà alla base Aleksandar Stankovic ma non per forza per restare, mentre Manu Koné resta un obiettivo. Considerati i molteplici movimenti, Jones può comunque restare un obiettivo, anche se in via della Liberazione andranno calibrate le priorità. Nulla è stato ancora deciso.