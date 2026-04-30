Non è ancora chiaro se Inter-Roma della scorsa stagione sia oggetto di indagine da parte della Procura di Milano nell'inchiesta sul sistema arbitrale, però è evidente che quello che è accaduto a Lissone, nella sala VAR, in occasione del contatto tra Evan N'dicka e Yann Bisseck, non è chiaro, anzi. Soprattutto considerando che l'episodio è stato analizzato a Open Var con colpevole ritardo e l'audio in questione è stato elaborato. Ne parla oggi FanPage, che sottolinea come nell'audio VAR in questione trasmesso in TV, della durata di 37 secondi, manchino di fatto tra i 50 e i 60 secondi rispetto alla registrazione originale.

L'audio integrale è stato dunque tagliato, prassi che non rappresenta un caso isolato. Le registrazioni dei dialoghi al VAR che vengono poi mostrate su DAZN, come spiegato da fonti vicine all'AIA, sono frutto di tagli e editing per ripulire l'output finale da eventuali termini inappropriati o espressioni sconvenienti. Quale fosse il contenuto della parte di audio rimossa, prima della messa in onda durante Open VAR, non è ad oggi oggetto di indagine da parte della Procura di Milano.

Ricapitolando: in occasione del sopra citato contatto, che lo stesso Gianluca Rocchi ha ammesso fosse passibile di calcio di rigore, alla presenza di Andrea Gervasoni, con Marco Di Bello nel ruolo di VAR e Marco Piccinini nel ruolo di AVAR, si è verificato l'episodio del 'Fatti i fatti tuoi' rivolto al secondo che avrebbe segnalato la necessità di un check per il contatto tra i due giocatori in area giallorossa. Naturalmente, quel dettaglio non risulta nei 37 secondi di registrazione resa pubblica.