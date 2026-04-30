Era già accaduto diverse volte in passato e ora potrebbe accadere davvero. Romelu Lukaku, secondo Tuttosport, si sta di nuovo offrendo al Milan. Dopo la frattura con il Napoli e Conte, data dal rifiuto di tornare ad allenarsi in Italia a seguito dei problemi fisici che hanno caratterizzato un po' tutta la stagione del centravanti, Lukaku ha fatto arrivare un messaggio ai rossoneri in vista della prossima stagione.

In passato le parti sono state spesso vicine. A volte si è proposto, a volte è stato cercato dal Milan. E ai rossoneri serve un centravanti di stazza. Tornerebbe, tra l'altro, in una città nella quale è stato benissimo durante l'esperienza all'Inter, nonostante la doppia fuga: la prima perché aveva davanti l'opportunità di giocare di nuovo nel Chelsea, la squadra per cui tifa fin da bambino e nella quale non era riuscito precedentemente ad imporsi, la seconda perché non contento della considerazione avuta da Inzaghi, che lo aveva lasciato in panchina nella finale di Champions League e con la prospettiva di dover battagliare con Thuram per un posto. Allora fu corteggiato anche dalla Roma e dalla Juventus, il cui allenatore era Allegri.

Al tecnico toscano piacciono i centravanti con quella fisicità, tanto da aver cercato di mettere una pezza in gennaio andando su Fullkrug, prima ancora su Mateta (che poi non è arrivato). Nella lista per il futuro "9" potrebbe esserci anche Lukaku, che quest'anno non ha quasi mai giocato, ma lo scorso anno sì e ha vinto lo Scudetto segnando 14 reti. Chiaramente bisognerà convincere il Napoli, con cui esiste un contratto fino al 2027.