Lautaro Martinez è pronto per inseguire un triplo traguardo. Come riporta La Gazzetta dello Sport, l'argentino scalpita per giocare già contro il Parma domenica 3 maggio, alle 20.45, quando i nerazzurri inseguiranno il trionfo che sancirebbe la vittoria aritmetica del campionato di Serie A.

Ha davanti quattro allenamenti in gruppo, se li farà tutti senza problemi dovrebbero essere sufficienti non solo per una convocazione ma anche per disputare uno spezzone non così piccolo di partita. Ovviamente il capitano ci tiene ad esserci, gli hanno detto da quanti anni l'Inter non vince uno Scudetto dopo aver giocato una partita davanti al proprio pubblico, ovvero dal 1988/89, l'anno dello Scudetto dei record con Trapattoni in panchina.

Dopodiché ci saranno però altri due traguardi da poter centrare. Uno con l'Inter, la finale di Coppa Italia, quella del 13 maggio a cui bisognerà arrivare al massimo possibile: ad oggi è la data su cui si lavora per riavere Lautaro in condizioni da poterci essere dal 1', molto più che per la partita col Parma.

Lo stesso attaccante ha detto ieri in una chat coi tifosi "Torno col Parma. Sono guarito. Gioco", ma la decisione verrà presa dopo i prossimi allenamenti e in ogni caso all'orizzonte ci sono anche i Mondiali, per cui nessuno forzerà o rischierà nulla. L'attaccante ricorda bene come arrivò in Qatar e la fatica che fece, al di là del trionfo collettivo con l'Argentina. Stavolta vuole essere più utile alla causa, nella speranza per lui di finire allo stesso modo.