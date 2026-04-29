Nico Paz per la qualità che ha non può rimanere ancora in Italia. Il fantasista argentino, sogno di mercato dell'Inter per l'estate, sembra destinato a tornare al Real Madrid, club 'virtualmente' proprietario del cartellino del giocatore con una recompra che sembra intenzionato ad esercitare: "Se ha dei dubbi, dovrebbe vedersi un'altra sfida di Champions, vedere due squadre di qualità e pensare che può aspirare a certi club" dice a TMW Radio senza mezzi termini l'ex calciatore Beppe Dossena.

"Uno come lui non può rimanere in Italia - aggiunge durante il suo intervento -. Come fa a non partecipare a quella competizione? Per qualità, talento, capacità, ha le stimmate dei campioni. Per il bene nostro dovrebbe rimanere in Italia, ma il nostro calcio non è più paragonabile a quello europeo. Per lui questo campionato ora è troppo stretto, ha imparato tanto perché certe cose qui le impari, ma deve andare via. Lui al Real? Magari lo segue Fabregas...sta dimostrando di avere qualità anche lui. Per il gioco, per la filosofia che ha, è pronto anche lui per il salto. Vedo però molta complicità tra lui e la società, credo ci sia un bel rapporto e quando ci sono questi rapporti si trovano sempre le soluzioni".