"Non ci sono gli elementi per parlare di frode sportiva, mi sembra una vicenda interna al mondo arbitrale, non capisco chi possa averne tratto un vantaggio". A parlare con sicurezza dell'inchiesta sugli arbitri italiani è l'avvocato Cesare Di Cintio, esperto di diritto sportivo e protagonista della nuova puntata del podcast 'Sette Vite' di Hoara Borselli.

"Credo sia fuori luogo ipotizzare una nuova Calciopoli, ci sono tante differenze, qui non sono coinvolti né club né i vertici federali. Non vedo elementi di dolo in quanto è emerso - prosegue il legale, come riportato in una nota dell'ANSA -. È giusto che la Procura faccia i suoi approfondimenti, poi arriverà a decidere se chiedere il rinvio a giudizio o proporre l'archiviazione".

Di Cintio è stato arbitro fino alla Serie C nei primi anni del Duemila. Un'esperienza che gli ha permesso di venire a contatto anche con Gianluca Rocchi e Andrea Gervasoni: "Un'esperienza di cui vado orgoglioso. Ho avuto la fortuna di arrivare al professionismo, sono stato compagno di Rocchi e Gervasoni, ho il ricordo di due persone lineari e integerrime. Il ruolo del designatore è molto delicato, non sempre si riesce a mandare la persona giusta alla partita giusta: non è solo questione tecnica, ma anche comportamentale. L'abilità dell'organo tecnico sta nell'individuare un arbitro capace e in grado di reggere la pressione ambientale. Non dimentichiamo - aggiunge - che l'arbitro è un essere umano, che vive le tensioni come tutti noi e sbaglia come tutti noi: è un elemento importante del nostro sistema e deve essere tutelato".

La chiosa è dedicata al VAR: "Purtroppo ha deresponsabilizzato gli arbitri. Oggi si ricorre al mezzo elettronico troppo facilmente. Tornare indietro non possiamo, ma ridefinire il perimetro dell'utilizzo del Var sì. Oggi il ricorso che ne facciamo è eccessivo. Il sorteggio? Ci credo poco, verrebbe a mancare la funzione principale del designatore. Per il sorteggio dovremmo - conclude l'esperto di diritto sportivo - avere quaranta arbitri dello stesso livello, e questo palesemente ci manca".