Il nome di Curtis Jones, cerchiato in rosso lo scorso gennaio quando si era aprto un varco per portarlo a Milano al posto dell'allora partente Davide Frattesi, non è mai stato cancellato dal taccuino di Piero Ausilio. All'epoca il centrocampista inglese, deluso dallo scarso impiego da parte di Arne Slot, aveva dato il suo assenso al trasferimento a Milano, che poi saltò per mancanza di incastri tra le parti. Ma in estate il gradimento nerazzurro sarà ancora lo stesso, visto che proprio Frattesi stavolta dovrebbe salutare davvero e oltre a lui anche Henrikh Mkhitaryan dirà addio per scadenza di contratto. Insomma, spazio per accogliere Jones ce ne sarebbe e con un contratto in scadenza nel 2027, con pochissima voglia di parlare di rinnovo, il costo del cartellino potrebbe essere alla portata del club nerazzurro.

Il Liverpool, sottolinea The Athletic, dal canto suo non vuole perdere un altro giocatore a zero come accaduto con Trent Alexander-Arnold, accasatosi al Real Madrid e in caso di mancato rinnovo sarebbe pronto ad ascoltare proposte. Ad oggi non è iniziata alcuna trattativa, perché in casa nerazzurra a centrocampo si ragiona anche sul ritorno, probabilissimo, di Aleksandar Stankovic e su un nuovo assalto per Manu Koné. Chiaro però che la possibilità di arrivare a Jones a cifre congrue potrebbe ingolosire la dirigenza di Viale della Liberazione.