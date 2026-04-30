Moise Kean salterà anche la trasferta di lunedì all'Olimpico contro la Roma per i persistenti problemi alla tibia. Ad ufficializzarlo con una nota sui canali ufficiali la stessa Fiorentina aggiungendo anche che all'attaccante è stato concesso un permesso ''per motivi familiari'' da domani fino al 4 maggio; in quel periodo, fa sapere ancora il club viola, Kean ''continuerà l'iter riabilitativo per recuperare dal problema in corso riprendendo le terapie a Firenze da martedì 5 maggio''.

Il centravanti viola ha giocato l'ultima partita il 4 aprile a Verona quando poi uscì anzitempo. Da allora ha saltato cinque gare, tre di campionato (contro Lazio, Lecce e Sassuolo) e due di Conference contro il Crystal Palace. Il giocatore punta al rientro contro la Juventus.

Nelle ultime ore è emerso anche il motivo dietro a questo permesso: il calciatore in questi giorni diventerà infatti padre per la seconda volta. Il suo primo figlio, Marley, era nato nel 2023.