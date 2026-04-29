La sede della FIFA di Zurigo ospiterà giovedì 21 maggio i sorteggi della Coppa del Mondo Under 17 maschile e della Coppa del Mondo Under 17 femminile. Lo ha reso noto il massimo organismo del calcio, confermando che il Mondiale Under 17 maschile si giocherà in Qatar dal 19 novembre al 13 dicembre 2026, mentre la decima edizione del Mondiale Under 17 femminile si disputerà in Marocco dal 17 ottobre al 7 novembre 2026.

Tra le 48 finaliste della Coppa del Mondo Under 17 maschile c’è anche l'Italia, bronzo all'ultimo torneo iridato giocato in Qatar, che ha conquistato il pass chiudendo a punteggio pieno il Gruppo 2 della Lega A delle qualificazioni europee grazie ai successi con i pari età di Portogallo, Islanda e Romania. Prima del Mondiale, la squadra guidata da Daniele Franceschini sarà impegnata dal 25 maggio al 7 giugno, in Estonia, nella fase finale del Campionato Europeo di categoria. L’Italia esordirà martedì 26 maggio (ore 14.30) al Kalevi Central Stadium di Tallinn con la Francia per poi affrontare Montenegro e Danimarca rispettivamente venerdì 29 maggio (ore 13.30) e lunedì 1° giugno (ore 13.30). Accederanno alle semifinali, in programma giovedì 4 giugno (ore 13.30 e 19), le prime due classificate di ciascuno dei due gironi, mentre la finale è prevista domenica 7 giugno (ore 19) al Lilleküla Stadium di Tallinn.

Niente da fare per le azzurrini che, avendo chiuso al terzo posto il girone del Round 2 delle qualificazioni europee, non prenderanno parte alla fase finale del torneo continentale che dal 4 al 17 maggio in Irlanda del Nord metterà in palio cinque pass per la Coppa del Mondo.