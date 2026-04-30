Ormai le ombre sono state fugate, ma per 48 ore una notizia filtrata con pochi dettagli ha gettato parecchio fango addosso all'Inter, costringendo il presidente Beppe Marotta a dichiarare pubblicamente che non c'era alcun fondamento nella versione che vorrebbe il club nerazzurro indicare arbitri graditi o sgraditi. Da un presidente all'altro, Massimo Moratti, che qualche vicissitudine nei confronti del sistema arbitrale l'ha vissuta sulla propria pelle, ha risposto alle domande di Napoli Network su questo argomento e su altri a tema Inter: “Non ho seguito così bene da capire cosa sia successo in dettaglio, sembra più una questione tra arbitri che una cosa che riguarda le società. Sembra una piccola guerra tra i vari arbitri, non vedo paragoni con Calciopoli”.

All'epoca Moratti non aveva un rapporto sereno con gli arbitri: "Avevo anche paura e rispetto, perché potevano decidere le sorti della mia squadra, soprattutto considerando di avere la Juventus dall’altra parte. Immaginavo comunque fosse una professione difficile e di conseguenza non parlavo con loro. Ho visto e letto interviste a De Santis e Moggi che sono stati condannati a Calciopoli, è incredibile che si chieda a queste persone il parere sulla vicenda. Quello che sta accadendo è una cretinata a confronto”.

Una soluzione per risolvere 'aggiustamenti' nelle designazioni potrebbe essere il ritorno al sorteggio integrale: “Qualunque soluzione renda estranee le società è auspicabile. Non vedo comunque trucchi, vedendo le partite non mi sembra qualcosa di squilibrato. L’Inter non ha avuto aiuti né quando ha vinto né quando ha perso. Poi capitano gli errori arbitrali che spesso sono gravi, ma sono cose che accadono sempre”.

Palrando di calcio giocato, l'ex presidente giudica positivamente la stagione dell'Inter che si avvia a vincere lo Scudetto: "La stagione dell’Inter è stata ottima, c’è stato qualche problema in Champions, forse perché si è creato un complesso dopo la scorsa finale. Una volta superato l'Inter ha saputo reinterpretare le partite. Chivu è stato bravissimo, ha rimediato brillantemente ai problemi dell’anno scorso. È un ragazzo intelligente e questa è una particolarità che va bene e che permette di fare il massimo”.