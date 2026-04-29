In attesa del ritorno in campo, ormai all'orizzonte, capitan Lautaro Martinez si è prestato a rispondere a curiosità e domande dei tifosi attraverso la nuova funzione di DAZN 'Chat Live'. E a proposito di risposte e di ritorni in campo, il 10 di Cristian Chivu ha anche rassicurato sulle sue condizioni fisiche, confermando le indiscrezioni trapelate da Appiano Gentile nelle scorse ore: il Toro è guarito e sarà a disposizione del mister e dei compagni già per domenica sera, per la sfida contro il Parma.

Al netto del doppio infortunio che lo ha tenuto per varie settimane lontano dal campo (ma non dai suoi compagni ai quali è stato sempre vicino) il capitano dell'Inter si dice "molto felice", ma soprattutto assicura: "Come va con il recupero? Beh, sono già guarito" ha detto, prima di rincarare la dose di certezze: "Sì, domenica torno. Se gioco? Si, si".

Ti senti pronto per la fine della stagione e per il Mondiale?

"Sì e con tanta voglia di ciò che verrà".

Scudetto o Coppa del Mondo?

"Tutti e due".

Qual è stata la partita della stagione che ti è piaciuta di più?

"Inter-Roma".

Che rapporto hai con Thuram?

"È un grande! Andiamo molto d'accordo dentro e fuori dal campo".

Hai ancora sogni da realizzare?

"Tutti i giorni".

Come ci si sente ad essere il capitano dell'Inter?

"Orgoglio totale".

Quale altro trofeo ti piacerebbe vincere?

"Tutti quelli per i quali gioco".

Hai pressione prima delle partite?

"Pressione no, adrenalina pura".

Qual è il sacrificio più grande per diventare il Toro?

"Lavoro, lavoro, lavoro e lavoro".

Hai rituali?

"Sì, ne ho tanti ma non li dico. Li tengo per me".

Giocatore preferito:

"Falcao, il mio idolo fin dall'infanzia".

Cosa ne pensi di PSG-Bayern?

"Partenza da zooooo".

Chi è il miglior giocatore con cui hai giocato?

"Messi".

Poi, dopo aver risposto a varie altre curiosità personali, saluta i tifosi online con un reminder: "Ci vediamo domenica".