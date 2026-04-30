Allenamento odierno ad Appiano Gentile. Anche oggi – come appurato da FcInterNews.it Lautaro Martinez ha lavorato col gruppo nerazzurro. Il capitano ci sarà contro il Parma, anche se chiaramente spetterà a Chivu deciderne il minutaggio (e di conseguenza l’eventuale titolarità). A parte Calhanoglu, che spera sempre di rientrare per la finalissima di Coppa Italia, anche se non è semplice e non verrà comunque rischiato nulla - soprattutto con un possibile campionato vinto -, mentre procede per il meglio il recupero di Luis Henrique.

Anche il brasiliano ha messo nel mirino la convocazione per l’ultimo atto della Coppa nazionale. Teoricamente potrebbe pure essere convocato per la sfida di campionato con la Lazio (si parlava di una quindicina di giorni out al momento dello stop), ma ovviamente saranno decisivi i prossimi giorni per stabilire tempistiche di rientro più certe.

Sezione: Focus / Data: Gio 30 aprile 2026 alle 18:24
Autore: Egle Patanè / Twitter: @eglevicious23
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Egle Patanè
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Egle Patanè
Simpatizzante Colchonera, alma argentina, sangue catanese e corredo genetico interista. Figlia dell’Etna, ma nipote di Peppino Prisco, parlo e scrivo di Inter dal 10 agosto 1993. Nata lo stesso giorno di capitan Zanetti ma 20 anni dopo, giusto il tempo di non ereditarne calma e saggezza. Vivo nel segno del 23: con la diplomazia di Materazzi