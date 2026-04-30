Allenamento odierno ad Appiano Gentile. Anche oggi – come appurato da FcInterNews.it – Lautaro Martinez ha lavorato col gruppo nerazzurro. Il capitano ci sarà contro il Parma, anche se chiaramente spetterà a Chivu deciderne il minutaggio (e di conseguenza l’eventuale titolarità). A parte Calhanoglu, che spera sempre di rientrare per la finalissima di Coppa Italia, anche se non è semplice e non verrà comunque rischiato nulla - soprattutto con un possibile campionato vinto -, mentre procede per il meglio il recupero di Luis Henrique.

Anche il brasiliano ha messo nel mirino la convocazione per l’ultimo atto della Coppa nazionale. Teoricamente potrebbe pure essere convocato per la sfida di campionato con la Lazio (si parlava di una quindicina di giorni out al momento dello stop), ma ovviamente saranno decisivi i prossimi giorni per stabilire tempistiche di rientro più certe.