A 21 anni, la prossima estate potrebbe essere quella cruciale per la carriera di Nico Paz. Come ricorda il Corriere dello Sport, il Real Madrid ha una clausola per riacquistare il calciatore, oggi al Como, pagando solamente 11 milioni di euro. Un affare. Ma poi?
Non è scontato che il giocatore rimanga alle merengues ed è proprio questo che si augura l'Inter. Quello che ora possono fare i nerazzurri è studiare la miglior proposta possibile da presentare al Real Madrid, che di giocatori offensivi ne ha diversi. Oltre a Mbappé e Vinicius, ci sono Mastantuono, Brahimo Diaz, Rodrygo e Endrick, senza contare Guler che ormai è diventato un centrocampista, ma anche lo stesso Bellingham. Nico Paz si aggiungerebbe quindi a una batteria affollatissima, che potrebbe essere sfoltita.
A Madrid potrebbe esserci il grande ritorno di José Mourinho, ma bisognerà aspettare la fine della stagione col Benfica. Proprio il parere del tecnico potrebbe essere determinante. Al vaglio del club nerazzurro ci sono alcune possibili formule da poter presentare. Un prestito oneroso (anche consistente) con un ricco diritto di riscatto e un controriscatto per il Real, che non vorrà perdere del tutto l'argentino, oppure un acquisto immediato del cartellino "scontato" proprio per poter digerire la recompra che verrebbe lasciata al Real. Il cartellino non costerà meno di 40-50 milioni di euro.
Nella testa di Nico Paz c'è però ormai il Real Madrid, si vede già lì e anche questo è un ostacolo da superare. L'Inter dovrà convincerlo della bontà del passaggio in nerazzurro, dove sarebbe subito protagonista, mentre in Spagna dovrebbe attendere il proprio turno. La carta Zanetti potrebbe essere importante.
Autore: Antonio Di Chiara
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