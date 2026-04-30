Non solo la possibile festa Scudetto dell'Inter, la gara col Parma sarà anche quella in cui gli emiliani potranno godersi la salvezza raggiunta con largo anticipo, quattro giornate rispetto alla fine del campionato. Dopo aver centrato l'obiettivo, Carlos Cuesta ha concesso ai suoi qualche giorno di riposo, i giocatori sono tornati ad allenarsi solo ieri pomeriggio dopo tre giorni e mezzo di stacco.

Il traguardo della salvezza verrà celebrato con un'altra iniziativa, come si legge sul Corriere dello Sport. La società ha infatti deciso di aprire l'allenamento di domani, previsto al Tardini invece che a Collecchio. "L’accesso allo stadio sarà consentito a partire dalle 10, con inizio dell’allenamento previsto alle 11 e termine alle 13,20. L’unico settore aperto sarà la Tribuna Petitot. L’ingresso sarà libero e non sarà necessaria alcuna registrazione o emissione di biglietto", ha specificato il club emiliano.