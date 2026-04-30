Il Parma è tornato ad allenarsi dopo i tre giorni di riposo concessi al gruppo da Carlos Cuesta, periodo di relax che Emanuele Valeri definisce 'bellissimo' a Sky Sport. "La salvezza è stata un sospiro di sollievo perché è stato complicato raggiungerla. E' arrivata con quattro giornate d'anticipo, quindi abbiamo fatto un lavoro perfetto. Dobbiamo continuare a fare bene perché vogliamo chiudere al meglio il campionato", ha detto il giocatore dei ducali, domenica sera ospiti dell'Inter, che sogna di festeggiare lo scudetto davanti ai suoi tifosi.
Sulla stagione del Parma.
"Ci sono stati periodi altalenanti, tra filotti e crolli. La giusta spinta è arrivata quando abbiamo battuto Bologna Verona e Milan. il mister ha saputo toccare i tasti giusti. Cuesta ha un'energia che ho visto in poche persone, ci ha unito ancora di più. Metto al primo posto l'uomo Cuesta, prima ancora dell'allenatore".
Che partita vorresti rigiocare?
"Vorrei giocare con la Roma o con la Lazio, due gare importanti per motivi diversi".
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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