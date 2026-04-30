I big club di Serie A potrebbero accontentarsi delle briciole lasciate da Paris Saint-Germain e Bayern Monaco nel prossimo mercato estivo, andando a corteggiare quei giocatori a cui Luis Enrique e Vincent Kompany danno poco o nessuno spazio. E' il tema dell'ultimo podcast "Caffè Di Marzio", realizzato dal giornalista di Sky Sport in collaborazione con TuttoMercatoWeb.com. In un passaggio dell'intervento di Di Marzio, si parla anche di Kim Min-jae, centrale sudcoreano, 'chiuso' in rosa dai due titolarissimi Jonathan Tah e Dayot Upamecano, che peraltro ha rinnovato recentemente il suo contratto con i bavaresi fino al 2030: "Tra i giocatori che non sono partiti dall'inizio c'è Kim che tante squadre italiane vorrebbero - spiega Di Marzio -. Ci aveva pensato l'Inter, ci ha pensato la Juventus, vedremo se sarà l'occasione giusta tra pochi mesi per riportarlo in Italia".
Kim, infatti, ha giocato al Napoli nella stagione 2022-23, quella conclusa con lo scudetto stravinto dalla squadra di Luciano Spalletti. L'estate successiva, l'ex Fenerbahce era stato ceduto ai tedeschi per 58 milioni di euro.
In alto il podcast completo (clicca qui per ascoltare da app).
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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