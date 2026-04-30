“Su Inter-Roma abbiamo chiarito come anche in quella occasione non sia stato fatto un intervento. Le immagini lo chiariscono in maniera anche abbastanza efficace”.

Lo ha detto Michele Ducci, il legale di Andrea Gervasoni, supervisore Var autosospeso e indagato per concorso in frode sportiva dalla Procura di Milano, al termine dell’interrogatorio nella caserma della Guardia di Finanza ‘Silvio Novembre’. Il legale ha aggiunto: “Audio manomesso? Lo escludo al 100%", le parole raccolte dall'Adnkronos.