La 79esima edizione della Coppa Italia introdurrà nella finale del prossimo 13 maggio tra Lazio e Inter un nuovo modello di accesso basato sulla tecnologia NFC, che consentirà ai tifosi di utilizzare il proprio smartphone come biglietto d’ingresso, eliminando la necessità di mostrare codici QR o biglietti fisici.

Questa innovazione è stata resa possibile grazie alla collaborazione tra Lega Calcio Serie A e Vivaticket, partner ufficiale di ticketing dell’evento, nell’ambito di un’iniziativa congiunta volta a promuovere la digitalizzazione degli eventi sportivi.

Questo sistema “contactless” rappresenta un’evoluzione significativa nell’accesso ai grandi eventi sportivi, migliorando la fluidità di ingresso del pubblico e offrendo un’esperienza più rapida, comoda e sicura per i tifosi.

"Per la prima volta in un grande evento in Italia, alla Finale di Coppa Italia Frecciarossa si entrerà allo stadio tramite tecnologia NFC: un passo concreto che porta il calcio italiano verso una nuova era di innovazione – ha dichiarato l’Amministratore Delegato di Lega Calcio Serie A Luigi De Siervo -. Da anni abbiamo intrapreso un percorso di evoluzione tecnologica per rendere gli stadi sempre più accessibili, attraverso sistemi che semplifichino e agevolino l’ingresso negli impianti e soprattutto in un’ottica di maggiore sostenibilità dell’evento sportivo, tanto più nella Finale di Coppa Italia che anche quest’anno è caratterizzata dal progetto ‘Road to Zero’. Grazie alla collaborazione con due aziende di assoluto prestigio come Apple e Vivaticket, siamo ancora una volta precursori nell’utilizzo di strumenti innovativi che permettono di migliorare l’esperienza e la fruibilità per tutti i tifosi, traghettandoci nell’era del full digital”.

“Siamo molto orgogliosi di aver contribuito a fare in modo che la Finale di Coppa Italia Frecciarossa diventi il primo evento in Italia con accesso basato sulla tecnologia NFC. Questo avanzamento rappresenta un ulteriore passo nella digitalizzazione dell’accesso ai grandi eventi sportivi, mettendo l’innovazione al servizio dei tifosi e migliorando in modo concreto la loro esperienza di ingresso allo stadio", ha aggiunto Silvano Taiani, CEO di Vivaticket.

La Finale di Coppa Italia Frecciarossa, che si disputerà allo Stadio Olimpico di Roma tra Inter e Lazio, diventerà così il primo evento nel Paese a includere biglietti in formato NFC.

Il sistema consentirà ai partecipanti di gestire e utilizzare i propri biglietti in formato completamente digitale tramite dispositivi mobili, risultando compatibile con i principali sistemi operativi, inclusi iOS e Android.

Vivaticket consolida così il proprio ruolo nella gestione del ticketing per grandi eventi, contribuendo alla digitalizzazione dei processi di ingresso.