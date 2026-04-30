Giovanni Malagò commenta con soddisfazione il sostegno ricevuto da AIC, AIAC e dalla Serie A nella corsa alla presidenza della FIGC.

“Accolgo con grande soddisfazione la posizione di calciatori e allenatori. Li ringrazio per la loro fiducia che mi responsabilizza ulteriormente nel fare delle valutazioni per la candidatura”, ha dichiarato al telefono con l’ANSA.

Il presidente del CONI ha poi fissato una tempistica per la decisione definitiva: “Ritengo di sciogliere le riserve entro fine della prossima settimana”, anche in segno di rispetto per gli incontri già programmati con le assemblee di Serie B e Serie C.

Sezione: News / Data: Gio 30 aprile 2026 alle 18:52
Autore: Ludovica Ferrante
vedi letture