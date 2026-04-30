L'ex difensore del Milan e della Nazionale italiana, Alessandro Nesta, intervistato da Giorgia Rossi nel corso di 'Giorgia's secret' online su DAZN, ha risposto ad una frase pronunciata da Marco Materazzi che aveva risposto sull'infortunio rimediato dall'ex rossonero durante il Mondiale del 2006 in Germania. Infortunio che permise all'ex 23 dell'Inter di avere spazio tra i titolari di Lippi e che scherzando aveva così recentemente commentato: "Io non c'entro niente (con la "sfiga", ndr). No, perché c'è ‘sta cosa, secondo me pure lui la pensa… ma io non c'ero nel '98 e nel 2002, quando si è fatto male, quindi non ero io…". Parole pronunciate da Matrix in un'intervista di qualche giorno fa che l'ex compagno di reparto in Azzurro non ha gradito particolarmente e lo precisa.
"L'altro giorno ho visto un podcast di Marco Materazzi che diceva che ha avuto il dubbio che io pensassi che lui mi avesse tipo gufato, una roba del genere" ha detto ai microfoni di DAZN, dove poi candidamente ammette: "Allora ci sono rimasto male. Marco è un mio amico, però ci sono rimasto male. Mi sono fatto male, non è colpa di Materazzi e di nessuno. E io ho fatto il tifo per Marco, e anche grazie a lui, per quello che ha fatto, un Mondiale impressionante, siamo riusciti a vincerlo. Perciò non sono mai stato invidioso, perché io credo che la vita mi ha dato veramente tanto, non posso essere invidioso. Io non sono invidioso di nessuno, perché vengo da niente e oggi posso vivere a Miami, posso andare in giro in tutto il mondo e perciò ringrazio a Dio tutti i giorni", ha detto.
Autore: Egle Patanè / Twitter: @eglevicious23
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