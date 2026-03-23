L'Inter chiude il ciclo di partite prima dell'ultima sosta con un pareggio a Firenze che lascia l'amaro in bocca a Yann Sommer. Che, all'indomani dell'1-1 maturato al Franchi contro la Fiorentina, ha commentato così su Instagram: "Un duro colpo da incassare alla fine. Punto condiviso", il telegramma del portiere svizzero. 

Sezione: Inter Social Club / Data: Lun 23 marzo 2026 alle 12:42
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
vedi letture