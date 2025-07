L’Inter Women ospiterà l’intero mini-torneo a quattro squadre del secondo turno di qualificazione della UEFA Women’s Champions League, che si disputerà al 'Konami Youth Development Centre'. Un'occasione importante per le nerazzurre, che potranno contare sul calore di casa nella corsa verso la fase a gironi della massima competizione europea.

I sorteggi di Nyon del primo e secondo turno hanno definito gli accoppiamenti del percorso "Piazzate" e l’Inter è stata inserita nel Gruppo 3, dove affronterà la formazione norvegese del SK Brann nella semifinale, in programma mercoledì 27 agosto. L’altra semifinale del gruppo vedrà opposte Valur (Islanda) e Sporting Braga (Portogallo).

La squadra vincitrice accederà al terzo turno, che si gioca in formato andata e ritorno contro un singolo avversario. In palio, l’accesso alla fase a gironi della UEFA Women’s Champions League. Chi si classifica secondo o terzo nel mini-torneo, così come chi viene eliminato nel terzo turno, accederà alla nuova UEFA Women’s Europa Cup, l’equivalente della Europa League per il calcio femminile.

IL PROGRAMMA DEL MINI-TORNEO

Mercoledì 27 agosto 2025 Gara 1: ore 16:00 Gara 2: ore 20:30

Sabato 30 agosto 2025 Finale 3° - 4° posto: ore 11:00 Finale 1° - 2° posto: ore 17:00

I sorteggi di Nyon del primo e secondo turno di qualificazione hanno dato il via alla nuova edizione della competizione, che si presenta con un nuovo format.

Sorteggio fascia 2 Percorso Piazzate:

GRUPPO 1 Hammarby IF (SWE) - FC Metalist 1925 Kharkiv (UKR) Manchester United Women (ENG) - PSV Eindhoven Vrouwen (NED)

GRUPPO 2 AS Roma (ITA) - WFC Aktobe (KAZ) AC Sparta Praha (CZE) - FC Nordsjælland (DEN)

GRUPPO 3 Valur (ISL) - Sporting Braga (POR) SK Brann (NOR) - FC Internazionale Milano (ITA)

GRUPPO 4 Glasgow City FC (SCO) - FK Austria Wien (AUT) FINALE: FC Minsk (BLR) - vincitore semifinale gruppo 4