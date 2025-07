Mancano solo due passi al Paris Saint-Germain per completare un leggendario en plein: battendo Real Madrid e Chelsea, i francesi metterebbero in bacheca il trofeo del Mondiale per Club, il quinto titolo in stagione. 'Ma come si migliora una squadra così?', ha chiesto un giornalista a Luis Enrique, alla vigilia della sfida al Real Madrid. Domanda a cui il tecnico spagnolo ha risposto così: "Mi viene in mente una cosa, ovvero avere il maggior numero possibile di posti vacanti, devo ripartire da zero. La nostra motivazione è concludere in modo storico una stagione che è già storica".

Parlando di Achraf Hakimi, uno dei protagonisti assoluti dell'annata del PSG, Luis Enrique ha aggiunto: È senza dubbio uno dei migliori terzini che abbia mai avuto e visto in vita mia... Poi abbiamo Nuno Mendes, a sinistra, anche lui tra i migliori al mondo".