Intervistato da TMW Radio, l'ex difensore di Inter, Juventus e Verona Roberto Tricella ha analizzato il momento dei nerazzurri a partire dalle situazioni di calciomercato: "Hakan Calhanoglu ha dimostrato i suoi valori, invece poi passi a uno che è un'incognita. Molto spesso ci sono delle cose che si incastrano da sole. Ho visto giocatori che per certe caratteristiche non sono dei fenomeni ma fanno quadrare il cerchio. Mi ricordo Antonio Manicone all'Inter, che era un buon giocatore ma che in quel momento divenne fondamentale per gli equilibri di squadra".

Un rischio andare su Ederson?

"È un giocatore universale, uno dei pochi centrocampisti attualmente in Italia che sa fare tutte e due le fasi e sa fare anche gol".

E sul resto del mercato nerazzurro che dice?

"Non penso che l'Inter vada a spendere 35-50 mln per il portiere. Marco Asensio Mi piace, è un buonissimo giocatore che può stare in qualsiasi rosa importante europea".

Cosa può fare l'Inter?

"I risultati vengono quando tutti i giocatori concorrono a tenere un livello altissimo. Alla fine sono arrivati a giocarsi tutto fino alla fine. Con le dovute proporzioni, Simone Inzaghi ha fatto quello che Sacchi ha fatto al Milan. Lui vinse un campionato in 5 anni, Capello 4 in 5 anni con quasi la stessa rosa. A livello di squadra Inzaghi aveva la più forte ma ha vinto un solo campionato".